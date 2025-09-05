Más de 27.000 aspirantes optan a las 3.000 plazas de la Guardia Civil

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un total de 27.900 personas se han inscrito para participar en las oposiciones de la Guardia Civil, en las que se ofertan 3.000 plazas para el acceso a la escala de cabos y guardias. El número de solicitudes refleja de nuevo el fuerte interés por formar parte del cuerpo.

Exámenes en todo el territorio

Las pruebas se celebrarán de manera simultánea en varias ciudades españolas con el fin de facilitar el acceso a los aspirantes de diferentes comunidades autónomas. El proceso selectivo incluye pruebas de conocimientos, ortografía, psicotécnicos, inglés y aptitudes físicas, además de entrevistas personales.

Perfil de los aspirantes

Según los datos facilitados, la mayoría de los candidatos tienen entre 18 y 30 años, aunque también se presentan opositores de mayor edad. El porcentaje de mujeres ha experimentado un ligero aumento respecto a convocatorias anteriores, confirmando una tendencia creciente en la incorporación femenina al cuerpo.

Una oportunidad muy competitiva

Con una ratio de nueve aspirantes por cada plaza disponible, el proceso se presenta altamente competitivo. La Guardia Civil destaca que este nivel de participación pone de manifiesto el prestigio de la institución y la estabilidad que supone acceder a un puesto en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.