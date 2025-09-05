La OMM alerta: los incendios en la península ibérica deteriorarán la calidad del aire en Europa

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha advertido que los incendios recientes en España y Portugal podrían afectar la calidad del aire en varios países europeos. El humo y las partículas en suspensión generadas por los fuegos se desplazarán por la atmósfera, aumentando la contaminación en zonas distantes de los focos iniciales.

Consecuencias para la salud

Expertos señalan que la propagación del humo puede generar problemas respiratorios y cardiovasculares, especialmente en personas vulnerables como niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas. Las autoridades sanitarias recomiendan reducir la actividad al aire libre y utilizar mascarillas en las zonas más afectadas.

Factores climáticos que agravan la situación

Los incendios se han visto potenciados por olas de calor y sequías prolongadas, condiciones que también facilitan que las partículas contaminantes se mantengan en suspensión y se trasladen a largas distancias. Este fenómeno podría prolongar el impacto sobre la calidad del aire durante varios días.

Llamamiento a la acción climática

La OMM insiste en la urgencia de políticas de mitigación del cambio climático y de gestión forestal sostenible para reducir la incidencia de incendios de gran magnitud en la península ibérica. Solo mediante estrategias preventivas se podrá minimizar el impacto ambiental y sanitario de futuros episodios.