Fallece Giorgio Armani a los 91 años

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

El diseñador italiano Giorgio Armani, considerado uno de los grandes referentes de la moda contemporánea, ha muerto a los 91 años, según confirmó su casa de moda en un comunicado. Su fallecimiento supone la pérdida de una figura clave que marcó un antes y un después en la forma de concebir la elegancia en el vestir.

Una trayectoria marcada por la innovación

Armani fundó su firma en 1975 y rápidamente alcanzó prestigio mundial gracias a su estilo sobrio, sofisticado y atemporal. Conocido como el “rey de la moda italiana”, vistió a estrellas de Hollywood, deportistas de élite y grandes personalidades de la política y la cultura. Su influencia trascendió las pasarelas, llegando también al cine y al diseño de interiores.

Legado y reconocimiento global

A lo largo de su carrera recibió múltiples premios y distinciones, consolidando su marca como símbolo de lujo y excelencia. Armani redefinió la sastrería masculina y empoderó a la mujer con diseños que combinaban elegancia y comodidad, dejando un legado que perdurará en la historia de la moda.

El mundo llora su partida

Figuras del sector, así como instituciones culturales y políticas, han expresado sus condolencias. Las redes sociales se han llenado de mensajes de homenaje que destacan su genio creativo y su visión empresarial, recordando a Giorgio Armani como un icono que transformó la moda global.