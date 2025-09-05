El Papa insta a un alto el fuego en Gaza y Herzog exige la liberación de rehenes

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

El Papa Francisco mantuvo un encuentro con el presidente de Israel, Isaac Herzog, en el que pidió un “alto al fuego” en Gaza y la apertura de corredores humanitarios para aliviar la situación de la población civil. El pontífice insistió en la necesidad de detener la violencia para dar espacio al diálogo.

La respuesta de Herzog

Por su parte, Herzog agradeció las palabras del Papa, pero subrayó que cualquier cese de hostilidades debe ir acompañado de la liberación inmediata de los rehenes israelíes retenidos por Hamás. El presidente israelí defendió la postura de su gobierno de mantener la presión militar mientras no se resuelva esta cuestión.

Llamamiento internacional

El Vaticano ha reiterado en numerosas ocasiones su preocupación por la escalada de violencia en Oriente Medio. En este nuevo encuentro, Francisco insistió en que la comunidad internacional debe redoblar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a un conflicto que sigue dejando miles de víctimas.

Contexto de tensión creciente

La reunión se produce en un momento de máxima tensión entre Israel y Palestina, con ataques constantes en Gaza y un aumento de la presión sobre la población civil. Los llamamientos a la paz del Papa contrastan con la firme postura israelí, lo que refleja la complejidad de alcanzar un acuerdo en el corto plazo.