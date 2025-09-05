Castellón y Tarragona, en aviso naranja por lluvias intensas

5 Sep 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja en Castellón y Tarragona ante la previsión de lluvias que podrían alcanzar los 40 litros por metro cuadrado en tan solo una hora. La alerta se mantendrá activa durante toda la jornada, especialmente en áreas costeras.

Riesgo de inundaciones y complicaciones

Las autoridades advierten del riesgo de inundaciones repentinas, cortes en carreteras y complicaciones en el transporte público. Los servicios de emergencia han pedido extremar la precaución en desplazamientos y evitar zonas inundables, como barrancos y cauces de ríos.

Medidas preventivas en marcha

Los ayuntamientos de las localidades afectadas han activado planes de emergencia y recomiendan a la población limitar actividades al aire libre. También se ha reforzado la vigilancia en zonas urbanas con antecedentes de acumulación de agua.

Un episodio meteorológico intenso

Este episodio se enmarca en una situación de inestabilidad atmosférica que afecta a todo el arco mediterráneo, con tormentas que podrían extenderse a otras provincias en las próximas horas. La Aemet no descarta que el aviso naranja pueda evolucionar a rojo si las precipitaciones se intensifican.