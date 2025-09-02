Un juez decreta el internamiento del menor detenido por agresión sexual en Hortaleza

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

Un juez ha ordenado el internamiento en un centro de menores del joven detenido por una presunta agresión sexual cometida en las inmediaciones del centro de Hortaleza, en Madrid. La medida se adopta tras tomar declaración al menor y valorar los indicios presentados por la investigación policial.

Investigación en curso

El caso continúa bajo secreto de sumario mientras se recaban pruebas y testimonios para esclarecer lo ocurrido. La víctima, también menor de edad, recibe asistencia especializada y acompañamiento psicológico. Las autoridades insisten en la importancia de preservar la intimidad de los implicados debido a su edad.

Reacciones y contexto

El suceso ha generado preocupación en el distrito de Hortaleza y reabre el debate sobre la seguridad en el entorno de los centros de acogida. Colectivos vecinales y organizaciones sociales piden reforzar la prevención y la protección de los menores, tanto víctimas como presuntos agresores, dentro del marco legal vigente.