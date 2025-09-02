Un 25 % de los incendios son intencionados y se refuerza la inteligencia criminal para prevenirlos

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

Las investigaciones apuntan a que alrededor de un 25 % de los incendios forestales en España son provocados de manera intencionada. Este dato ha llevado a las autoridades a reforzar el uso de inteligencia criminal con el objetivo de anticipar conductas delictivas y reducir el número de fuegos originados por la acción humana.

Nuevas herramientas de investigación

La estrategia incluye el cruce de datos, la creación de perfiles de riesgo y la vigilancia de zonas especialmente sensibles. Con esta información, los cuerpos de seguridad y los servicios de emergencias pueden desplegar recursos de manera más eficaz y actuar con rapidez cuando se detectan patrones sospechosos.

Prevención y concienciación

Además de la vertiente policial, los expertos recuerdan que es fundamental trabajar en campañas de sensibilización ciudadana y en la aplicación de sanciones ejemplares. El objetivo es frenar no solo a los incendiarios reincidentes, sino también a quienes actúan por imprudencia o desconocimiento del grave impacto ambiental y social de sus acciones.