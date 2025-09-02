Trump admite que la ofensiva en Gaza está dañando la imagen de Israel

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reconocido públicamente que la actual ofensiva militar sobre Gaza está “perjudicando” a Israel. Sus palabras, pronunciadas durante un acto político, han generado debate tanto en el ámbito internacional como en el interior del país norteamericano.

Impacto en la opinión pública

Trump señaló que las acciones en Gaza están deteriorando la percepción internacional de Israel, afectando a su legitimidad y generando críticas de gobiernos y organizaciones humanitarias. También subrayó que la estrategia militar podría tener consecuencias negativas a largo plazo en las relaciones diplomáticas de la región.

Repercusiones políticas

Las declaraciones del expresidente se producen en un momento de gran tensión en Oriente Medio y mientras la Casa Blanca mantiene su apoyo a Israel. Analistas interpretan sus palabras como un intento de marcar distancia con la actual administración estadounidense y posicionarse de cara a futuros escenarios electorales.