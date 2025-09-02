Suben las temperaturas en la Península salvo en el Mediterráneo, con aviso por lluvias

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

La mayor parte de la Península experimenta un aumento de las temperaturas en los últimos días, mientras que el litoral mediterráneo muestra condiciones más inestables. Las máximas se sitúan por encima de los valores habituales para la época, afectando especialmente al interior y el oeste del país.

Avisos por lluvias en Cataluña y Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado avisos por lluvias en las provincias de Cataluña y Valencia, donde se esperan precipitaciones localmente fuertes acompañadas de tormentas. Los ciudadanos deben extremar las precauciones, especialmente en zonas propensas a inundaciones y desprendimientos.

Recomendaciones a la población

Se aconseja mantenerse informado sobre la evolución meteorológica y ajustar las actividades al aire libre según las condiciones locales. Además, se recomienda prestar atención a posibles incidencias en transporte y carreteras, así como seguir las indicaciones de protección civil en caso de alerta.