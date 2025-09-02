Nacho Cano defiende el título de su musical Ibiza Paradise tras la impugnación

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

El compositor y productor Nacho Cano ha salido al paso de la impugnación presentada contra el nombre de su nuevo musical, Ibiza Paradise. Cano sostiene que el título no vulnera derechos de terceros y que se trata de una denominación legítima para un proyecto cultural de gran alcance.

“Un patrimonio de todos”

En declaraciones públicas, el artista defendió que el nombre “pertenece a la isla y a su gente”, calificándolo como “un patrimonio de todos”. Cano afirmó que su intención es rendir homenaje a la historia musical y cultural de Ibiza, conocida internacionalmente por su escena artística y de ocio.

Próximo estreno

A pesar de la controversia, Ibiza Paradise mantiene su calendario de producción con vistas a estrenarse en los próximos meses. El musical busca combinar la tradición y modernidad de la isla a través de música, danza y escenografía, con el objetivo de atraer tanto a público nacional como internacional.