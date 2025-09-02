Miami acogerá la segunda edición de PLATINO GO TO CONTENT AMERICAS con productores de España y Latinoamérica

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

Productores audiovisuales de España y varios países de Latinoamérica se darán cita en Miami en la segunda edición de PLATINO GO TO CONTENT AMERICAS, un evento que busca impulsar la cooperación y el intercambio de proyectos entre ambas orillas del Atlántico.

Plataforma para la industria

El encuentro servirá como espacio de networking, presentación de contenidos y desarrollo de nuevas oportunidades de coproducción. Organizado en el marco de los Premios Platino, el evento consolida su papel como plataforma para estrechar vínculos dentro de la industria audiovisual iberoamericana.

Oportunidad de expansión

Con la mirada puesta en los mercados internacionales, la cita en Miami permitirá a productores y creadores dar visibilidad a sus proyectos, explorar alianzas y acceder a nuevas vías de financiación y distribución. La organización destaca que este tipo de foros son esenciales para reforzar la presencia del audiovisual iberoamericano en el mundo.