Kim Jong Un viaja en tren blindado a China en su primera visita oficial desde 2019

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

El líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, ha llegado a China en un tren blindado para llevar a cabo su primera visita oficial en seis años. El viaje supone un nuevo capítulo en las relaciones entre Pekín y Pyongyang, después de un prolongado periodo sin encuentros de alto nivel.

Objetivos del encuentro

Aunque no se han revelado detalles de la agenda, fuentes diplomáticas apuntan a que la reunión con las autoridades chinas abordará temas de cooperación económica, apoyo político y seguridad regional. La visita se produce en un contexto de tensiones crecientes en la península de Corea y de sanciones internacionales que afectan al régimen norcoreano.

Un viaje simbólico

El uso del tren blindado, característico en los desplazamientos de Kim, refuerza la carga simbólica de la visita y recuerda los viajes realizados por su padre y su abuelo en el pasado. La expectación internacional se centra ahora en los posibles acuerdos que puedan derivarse de este reencuentro entre ambos países.