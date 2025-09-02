El oro marca un récord histórico al superar los 3.500 dólares por la bajada de tipos y la tensión comercial

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

El precio del oro ha alcanzado un nuevo récord al situarse en 3.508,54 dólares por onza, impulsado por la combinación de la bajada de los tipos de interés y la creciente incertidumbre derivada de la judicialización de los aranceles internacionales. Se trata de la cifra más alta registrada hasta la fecha.

Factores que impulsan el alza

Los analistas explican que la reducción de los tipos de interés aumenta el atractivo del oro como valor refugio, mientras que los litigios en torno a las políticas arancelarias incrementan la desconfianza en los mercados. Esta confluencia de factores ha disparado la demanda del metal precioso a nivel global.

Perspectivas a futuro

Aunque algunos expertos prevén que el oro mantendrá su tendencia alcista en los próximos meses, otros advierten de una posible corrección si los bancos centrales moderan su política monetaria o se resuelven las tensiones comerciales. Por ahora, el oro sigue consolidándose como uno de los activos más seguros frente a la volatilidad internacional.