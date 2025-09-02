Automovilistas denuncian que los radares camuflados disparan la recaudación de multas

2 Sep 2025 por Redacción Irispress

La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha denunciado que el uso de radares camuflados está incrementando de manera notable la recaudación por sanciones de tráfico en España. Según la organización, esta práctica responde más a un afán recaudatorio que a una verdadera estrategia de seguridad vial.

Más sanciones, no más seguridad

AEA sostiene que la presencia de radares ocultos no contribuye a reducir la siniestralidad en las carreteras, ya que los conductores no pueden adaptar su comportamiento si desconocen la ubicación de los controles. La entidad recuerda que la finalidad de estos dispositivos debería ser disuasoria y no meramente sancionadora.

Reclamo de transparencia

La asociación pide mayor transparencia a la Dirección General de Tráfico (DGT) y propone que los radares estén debidamente señalizados. AEA asegura que esta medida favorecería la prevención de accidentes y contribuiría a generar confianza entre los conductores, evitando la percepción de que las multas son una forma de recaudación encubierta.