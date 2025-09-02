Agosto deja 199.300 afiliados menos y el paro sube en 21.905 personas

2 Sep 2025 por Juan Carlos Bello

El mercado laboral registró un retroceso en agosto con la pérdida de 199.300 afiliados a la Seguridad Social, lo que deja el total en torno a los 21 millones de cotizantes. El dato responde al fin de miles de contratos vinculados a la temporada estival, especialmente en hostelería y turismo.

Aumento del desempleo

En paralelo, el número de personas en paro aumentó en 21.905 respecto al mes anterior. Aunque el repunte de agosto es una tendencia habitual por el final de la campaña de verano, los sindicatos advierten de la necesidad de reforzar la estabilidad contractual en sectores clave.

Perspectivas para septiembre

El Gobierno confía en que el mercado laboral recupere dinamismo a partir de septiembre con el inicio del curso escolar y la reactivación de sectores como la educación, la sanidad y la industria. No obstante, los expertos piden cautela ante la desaceleración económica internacional que podría afectar al empleo en los próximos meses.