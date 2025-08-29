imagin impulsa sus servicios para adolescentes y roza los 600.000 clientes de entre 12 y 17 años

29 Ago 2025 por Sergio Martínez

imagin, el neobanco de CaixaBank, ha experimentado un fuerte crecimiento entre adolescentes gracias a imaginTeens, alcanzando casi 600.000 usuarios de entre 12 y 17 años a julio de 2025, un 8% más que el año pasado, con un aumento del 25% en nuevas altas.

El servicio ofrece una cuenta gratuita, tarjeta sin comisiones (débito, prepago o Carné Joven) y una app adaptada que permite controlar gastos, crear huchas de ahorro y activar el pago móvil, también en el extranjero.

Los padres pueden gestionar la cuenta, fijar límites de gasto y dar de alta a menores desde CaixaBankNow, incluso incentivando el ahorro con retos compartidos. Al cumplir 18 años, los jóvenes pasan automáticamente a ser clientes de imagin, manteniendo gratis sus productos.

Servicios adaptados a lo más jóvenes

imagin no solo ofrece servicios bancarios básicos a los adolescentes, sino que también impulsa soluciones financieras adaptadas a su estilo de vida. Todos los clientes de imaginTeens cuentan con una tarjeta de débito gratuita, con ventajas para viajar: permite pagos en cualquier divisa sin comisiones y retiradas de efectivo en cajeros internacionales sin cargos adicionales (salvo los aplicados por la entidad propietaria del cajero).

En abril de 2025, imagin amplió el uso de Bizum a menores de 12 y 13 años, convirtiéndose en uno de los pocos bancos en ofrecer esta funcionalidad. Desde su lanzamiento en 2024 para jóvenes de 14 a 17 años, ya se han realizado más de 4,2 millones de envíos a través de la plataforma.

El crecimiento de estos servicios ha favorecido la fidelización de los usuarios: el uso de la app ha aumentado un 30% en un año, superando los 3,3 millones de visitas mensuales, mientras que el uso de la tarjeta creció un 20%.

Además, imagin fomenta la autonomía financiera de los jóvenes con contenidos de educación financiera y con iniciativas como el imaginPlanet Challenge, que apoya a adolescentes desde los 16 años en proyectos de emprendimiento ambiental y social.

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes en España impulsado por CaixaBank, combina servicios digitales, financieros y no financieros para acompañar a sus clientes —principalmente menores de 35 años— en su día a día y en sus proyectos de futuro.

En el ámbito bancario, ofrece una amplia gama de productos y servicios única entre los neobancos: cuentas, tarjetas y pagos sin comisiones, incluso en divisas y en el extranjero, además de hipotecas, préstamos, fondos de inversión y un bróker de acciones, todo bajo un modelo mobile only desde su lanzamiento en 2016.

Más allá de las finanzas, imagin conecta con las inquietudes de su comunidad a través de imaginPlanet, que impulsa iniciativas sociales y sostenibles ligadas a la regeneración de ecosistemas marinos, la educación financiera de los jóvenes y el emprendimiento con impacto.