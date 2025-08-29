Envejecer con sentido: más de 200.000 personas mayores participan en talleres saludables en Cataluña

29 Ago 2025 por Sergio Martínez

La Fundación ”la Caixa” ha impulsado este curso más de 7.000 actividades en 205 centros propios y conveniados en Cataluña, con la participación de más de 220.000 personas mayores. Además, más de 10.000 usuarios en toda España se han sumado a la nueva modalidad de autoformación online, lo que refleja el creciente interés por mantenerse activos y conectados.

El programa de Personas Mayores, con más de un siglo de trayectoria, responde a un gran reto demográfico: en 2031, el 25% de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, sus acciones se orientan a favorecer una longevidad saludable, el bienestar físico y emocional, la participación activa en la sociedad y el empoderamiento personal, ayudando a que las personas mayores disfruten de una vida con propósito y sentido.

Las actividades se organizan en cinco líneas de acción: la mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; el fomento del desarrollo personal, con talleres de reflexión y crecimiento; la mejora de las competencias digitales para desenvolverse en un mundo tecnológico; la participación social y comunitaria, transmitiendo experiencias y colaborando con colectivos vulnerables; y la creatividad y reflexión, con propuestas innovadoras como escritura poética, creación de pódcast o talleres intergeneracionales.

Como novedad, destaca el Taller contra el edadismo, orientado a detectar y prevenir la discriminación por edad, un fenómeno que afecta a una de cada tres personas en Europa. Esta iniciativa busca que los mayores sean agentes activos de sensibilización y voluntariado en sus comunidades.

Los talleres virtuales y de autoformación han tenido una gran acogida: más de 10.000 personas mayores ya participan, y el 94% de los inscritos recomendaría la experiencia. Los contenidos abordan temas prácticos como alimentación saludable, ejercicio físico, rutinas de bienestar y el uso de aplicaciones tecnológicas, ayudando a reducir la brecha digital y favoreciendo una vida plena, activa y con sentido.