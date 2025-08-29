Envejecer con sentido: más de 200.000 personas mayores participan en talleres saludables en Cataluña
La Fundación ”la Caixa” ha impulsado este curso más de 7.000 actividades en 205 centros propios y conveniados en Cataluña, con la participación de más de 220.000 personas mayores. Además, más de 10.000 usuarios en toda España se han sumado a la nueva modalidad de autoformación online, lo que refleja el creciente interés por mantenerse activos y conectados.
El programa de Personas Mayores, con más de un siglo de trayectoria, responde a un gran reto demográfico: en 2031, el 25% de la población española tendrá más de 65 años. Por ello, sus acciones se orientan a favorecer una longevidad saludable, el bienestar físico y emocional, la participación activa en la sociedad y el empoderamiento personal, ayudando a que las personas mayores disfruten de una vida con propósito y sentido.
Las actividades se organizan en cinco líneas de acción: la mejora de la salud física y prevención de la fragilidad; el fomento del desarrollo personal, con talleres de reflexión y crecimiento; la mejora de las competencias digitales para desenvolverse en un mundo tecnológico; la participación social y comunitaria, transmitiendo experiencias y colaborando con colectivos vulnerables; y la creatividad y reflexión, con propuestas innovadoras como escritura poética, creación de pódcast o talleres intergeneracionales.
Como novedad, destaca el Taller contra el edadismo, orientado a detectar y prevenir la discriminación por edad, un fenómeno que afecta a una de cada tres personas en Europa. Esta iniciativa busca que los mayores sean agentes activos de sensibilización y voluntariado en sus comunidades.
Los talleres virtuales y de autoformación han tenido una gran acogida: más de 10.000 personas mayores ya participan, y el 94% de los inscritos recomendaría la experiencia. Los contenidos abordan temas prácticos como alimentación saludable, ejercicio físico, rutinas de bienestar y el uso de aplicaciones tecnológicas, ayudando a reducir la brecha digital y favoreciendo una vida plena, activa y con sentido.
Minitalleres Aula abierta
Además, en línea con la digitalización, el programa impulsa los minitalleres Aula Abierta, dirigidos a personas mayores voluntarias que ofrecen apoyo digital en los centros. Estas formaciones proporcionan conocimientos y recursos prácticos para que los voluntarios acompañen a otros usuarios en el uso de aplicaciones digitales populares y en la realización de gestiones habituales por internet, favoreciendo así la autonomía tecnológica y la inclusión digital de las personas mayores.
Una mirada hacia el futuro
Con más de un siglo de trayectoria, el programa de Personas Mayores de la Fundación ”la Caixa” busca dar respuesta a los retos de la vejez desde un enfoque innovador. Su propósito estratégico es acompañar a las personas en esta etapa priorizando el «ser» sobre el «hacer», fomentando la construcción de un proyecto vital personal que aporte sentido, conciencia y responsabilidad. La idea central es que cada persona pueda disfrutar del presente mientras mantiene un papel activo en la sociedad. En este marco, adquiere gran relevancia la lucha contra el aislamiento y la soledad, mediante el impulso de vínculos de apoyo mutuo, el cuidado personal y el cuidado de los demás, promoviendo así un envejecimiento pleno y con propósito.