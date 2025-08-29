El Cap Roig Festival finaliza su 25ª edición con 51.264 asistentes

29 Ago 2025 por Sergio Martínez

La 25ª edición del Cap Roig Festival se clausuró anoche con la actuación del artista internacional Michael Bublé, quien ofreció en los Jardines de Cap Roig su único concierto en España en 2025. Durante el verano, el festival presentó 24 actuaciones solidarias de grandes figuras internacionales y nacionales como Sopa de Cabra, Simple Minds, Sebastián Yatra, UB40 feat. Ali Campbell, James Blunt, Tom Jones, Natalia Lafourcade, Ana Belén, Ara Malikian o Franz Ferdinand, entre otros.

Organizado por CaixaBank y el Grupo Clipper’s, el festival alcanzó una asistencia total de 51.264 espectadores, colgando el cartel de entradas agotadas en 12 conciertos y logrando un índice de ocupación del 89%, lo que refuerza su posición como uno de los eventos culturales más destacados del sur de Europa.

La directora de Comunicación de CaixaBank, María Luisa Martínez Gistau, destacó el éxito artístico y social del festival en este 25 aniversario, señalando que parte de la recaudación se destinó a cinco entidades locales que impulsan proyectos solidarios en Girona y el Baix Empordà.

El presidente del Grupo Clipper’s y director del festival, Juli Guiu, subrayó la diversidad de la programación, la mezcla de artistas consagrados y nuevas voces, y agradeció tanto al público como a los artistas y al equipo organizador su contribución para mantener al Cap Roig Festival como un referente cultural único en la Costa Brava y en el sur de Europa.

Carácter solidario y programación para el público familiar

Este año, todos los conciertos del Cap Roig Festival han tenido un carácter solidario gracias al programa Cap Roig Solidari, que destina parte de la recaudación a cinco entidades sociales de Girona y el Baix Empordà: el Centro Ocupacional Tramuntana, la Asociación POTS, el Hospital Universitario Doctor Josep Trueta, la Fundación VIMAR y la Fundació Arcadi Armangué Barceló.

Además, la edición ha contado con el Cap Roig Mini, la propuesta infantil y familiar del festival, que este año presentó el espectáculo de El Pot Petit: El Gran Salt!

Una destacada propuesta culinaria

En la 25ª edición del Cap Roig Festival, el público ha disfrutado de una experiencia única previa a los conciertos gracias a la propuesta culinaria de los Hermanos Torres, quienes diseñaron un menú exclusivo para el restaurante del festival y ofrecieron también cenas en formato cóctel en las terrazas del jardín. Además, la empresa 21demarzo presentó una oferta gastronómica renovada y de alta calidad en la zona del Village.