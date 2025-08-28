MicroBank duplica en tres años la concesión de microcréditos para estudiantes y cierra un primer semestre récord en 2025

28 Ago 2025 por Sergio Martínez

MicroBank, el banco social de CaixaBank, ha financiado 695 proyectos de educación, formación y competencias para estudiantes a través del programa Skills & Education durante el primer semestre de 2025. Esta cifra supone un crecimiento récord del 50,1% respecto a 2024 y duplica los resultados de 2023, cuando se alcanzaron 351 proyectos.

En volumen de financiación, la iniciativa —fruto de un acuerdo entre MicroBank y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI)— concedió 7 millones de euros en préstamos en el primer semestre, con un incremento interanual del 61%. La financiación media de los créditos fue de 10.074 euros.

El préstamo Skills & Education, diseñado para quienes buscan ampliar su formación y mejorar su empleabilidad, financia ciclos formativos, grados, másteres, doctorados, así como cursos de habilidades digitales y de capacitación profesional. Desde su lanzamiento en 2022 hasta junio de 2025, MicroBank ha otorgado 4.049 operaciones, por un total de 34 millones de euros.

En cuanto al perfil de los beneficiarios, un 59% son mujeres y un 41% hombres; además, dos de cada tres tenían menos de 30 años al recibir el crédito. Las comunidades con más operaciones fueron Catalunya (1.023), Madrid (992) y Andalucía (451).

La mayoría de los jóvenes contrataron el préstamo de forma digital, ya que puede solicitarse 100% online a través de imagin. Por áreas de estudio, destacan salud y bienestar, negocios, administración y derecho, y educación.

Según Cristina González, directora general de MicroBank, el préstamo Skills & Education es una herramienta clave para quienes desean invertir en su futuro: “Nuestra voluntad es romper barreras en el acceso a la formación y fomentar la empleabilidad”.

Entre las principales ventajas destacan la ausencia de aval, la posibilidad de financiar tanto la matrícula como otros gastos vinculados (formación o estancia), y el beneficio de posponer la devolución hasta un año después de finalizar los estudios.

Además, permite financiar estudios en España, en cualquiera de los 27 Estados miembros de la UE y en países asociados como Islandia, Liechtenstein, Noruega, Macedonia del Norte, Turquía y Serbia. Se trata de un producto 100% contratable vía móvil para clientes de imagin.

Banca sostenible

MicroBank da respuesta a distintos segmentos de población con necesidades financieras no suficientemente cubiertas. Tiene un papel clave en el Plan de Banca Sostenible, dentro del Plan Estratégico de CaixaBank, con la misión de promover la inclusión financiera, facilitar el acceso al crédito a los colectivos vulnerables y reforzar el desarrollo socioeconómico del territorio.

Como único accionista, CaixaBank apoya a su banco social desde su creación, aportando la financiación necesaria para el crecimiento y comercializando sus productos a través de su extensa red para garantizar la máxima calidad de servicio y proximidad.

En la concesión de microcréditos, colaboran activamente más de 270 entidades en toda España, que aportan conocimiento de los destinatarios, así como asesoramiento y seguimiento de los proyectos.

Además, MicroBank cuenta con el apoyo de instituciones europeas dedicadas al emprendimiento y las microfinanzas, como el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa (CEB) y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).