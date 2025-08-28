Más de 9.600 empresas fomentan el empleo inclusivo con el programa Incorpora

28 Ago 2025 por Sergio Martínez

Cada vez más empresas apuestan por un mercado laboral inclusivo. En el primer semestre de 2025, 9.633 empresas colaboraron con el programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, logrando 21.003 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad, fomentando entornos de trabajo diversos y equitativos.

Desde 2006, Incorpora conecta empresas y entidades sociales para ofrecer oportunidades a personas con discapacidad, jóvenes en riesgo, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años y personas privadas de libertad.

El empleo no solo supone ingresos estables, también impulsa la autonomía, el desarrollo personal, las relaciones sociales y la autoestima.

Según Marc Simón, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, cada inserción es una historia de superación, y las empresas inclusivas son clave en el progreso social.

Un modelo de colaboración que transforma

El programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” impulsa la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad mediante una red entre entidades sociales y empresas.

Además de conectar con ofertas de empleo, fomenta una cultura inclusiva de contratación y refuerza los vínculos sociales y empresariales.

Al implicar al mundo empresarial, contribuye a reducir desigualdades y a crear una sociedad más cohesionada y resiliente.

Las empresas destacan que el talento diverso mejora el clima laboral, refuerza el compromiso social y favorece una economía más justa y sostenible.

Desde su creación, más de 92.000 empresas de sectores como hostelería, comercio, logística, limpieza, transporte y atención sociosanitaria han confiado en el programa.

Un trabajo en red de entidades y técnicos

La integración laboral es posible gracias al trabajo en red de 1.032 técnicos de Incorpora, que diseñan itinerarios personalizados de inserción adaptados a cada persona.

El programa parte del reconocimiento del potencial individual y fomenta la participación activa para lograr una inserción eficaz, aumentando la autonomía y garantizando el éxito del acompañamiento.

La atención personalizada y el seguimiento continuado antes, durante y después de la contratación ayudan a superar barreras y mejorar la empleabilidad.

Con la implicación de 413 entidades sociales, Incorpora atendió en 2025 a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad frente al empleo.

Formación para mejorar la empleabilidad

En un contexto donde las empresas tienen dificultades para encontrar perfiles cualificados, Incorpora impulsa acciones formativas adaptadas al mercado laboral.

Las formaciones, diseñadas con la implicación directa de las empresas, conectan de forma efectiva la oferta y la demanda.

En el primer semestre de 2025, se realizaron 138 cursos con 2.064 participantes, de los cuales el 52 % consiguió un empleo tras finalizar.

Los cursos refuerzan conocimientos técnicos y desarrollan habilidades transversales clave: trabajo en equipo, comunicación, adaptabilidad y competencias digitales.

Incorpora, un modelo de colaboración que transforma vidas

A través de la colaboración entre empresas y entidades sociales, Incorpora demuestra que el empleo es una herramienta poderosa para romper la exclusión y construir una sociedad más cohesionada.

Desde 2006, el programa Incorpora ha facilitado más de 460.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad.

Esto ha sido posible gracias al trabajo en red de las entidades sociales y de las empresas responsables, que ven en Incorpora de la Fundación «la Caixa» una oportunidad para impulsar la responsabilidad social corporativa y la integración sociolaboral.