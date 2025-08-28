Más de 2.500 empresas fomentan el empleo inclusivo en Catalunya con el programa Incorpora

28 Ago 2025 por Sergio Martínez

Cada vez más empresas apuestan por un mercado laboral inclusivo. En el primer semestre de 2025, un total de 2.579 empresas de Catalunya colaboraron con el programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa”, logrando 6.328 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad, fomentando entornos de trabajo más diversos y equitativos.

Desde su creación en 2006, Incorpora ha consolidado un modelo de colaboración entre el tejido empresarial y las entidades sociales, ofreciendo oportunidades a colectivos con mayores dificultades: personas con discapacidad, jóvenes en riesgo de exclusión, migrantes, mujeres víctimas de violencia de género, mayores de 45 años o personas privadas de libertad.

En España, durante los seis primeros meses de 2025, el programa facilitó 21.003 inserciones laborales gracias a la implicación de 9.633 empresas.

Según Marc Simón, subdirector general de la Fundación ”la Caixa”, el empleo no solo significa ingresos estables, sino también autonomía, autoestima, desarrollo personal y oportunidades reales de inclusión, convirtiendo a las empresas en un motor clave del progreso social.

Un modelo de colaboración que transforma

El programa Incorpora de la Fundación ”la Caixa” impulsa la inserción laboral de personas en situación de vulnerabilidad gracias a una red de colaboración entre entidades sociales y empresas. No solo conecta candidatos con ofertas de trabajo, sino que también fomenta una cultura de contratación inclusiva y refuerza los lazos entre el tejido social y empresarial.

Al implicar al mundo empresarial en la inclusión sociolaboral, Incorpora contribuye a reducir desigualdades y a construir una sociedad más cohesionada y resiliente. Las empresas participantes destacan que apostar por el talento diverso mejora el clima laboral, refuerza el compromiso social y favorece una economía más justa y sostenible.

Desde su creación, más de 92.000 empresas de sectores como hostelería, comercio, logística, limpieza, transporte o atención sociosanitaria han confiado en el programa.

La integración laboral es posible gracias a los 1.032 técnicos de Incorpora, que diseñan itinerarios personalizados adaptados a cada persona, reconociendo su potencial individual y promoviendo su autonomía. Este acompañamiento, con seguimiento continuo antes, durante y después de la contratación, permite superar barreras y mejorar la empleabilidad.

En 2025, con la implicación de 413 entidades sociales, Incorpora ha atendido a 57.868 personas en situación de vulnerabilidad en toda España.

Formación para mejorar la empleabilidad

En un contexto en el que las empresas tienen crecientes dificultades para encontrar perfiles cualificados, el programa Incorpora impulsa acciones formativas adaptadas a las necesidades reales del mercado laboral. Estas formaciones se diseñan con la implicación directa de las empresas, lo que asegura una conexión efectiva entre oferta y demanda.

En el primer semestre de 2025 se han desarrollado 138 cursos, con la participación de 2.064 personas, de las cuales un 52 % accedió a un empleo tras finalizar la formación.

Además de reforzar conocimientos técnicos, los cursos se enfocan en habilidades transversales muy valoradas por las empresas, como el trabajo en equipo, la comunicación, la adaptabilidad y las competencias digitales.

Incorpora, un modelo de colaboración que transforma vidas

A través de la colaboración entre empresas y entidades sociales, el programa Incorpora demuestra que el empleo es una de las herramientas más poderosas para romper el círculo de la exclusión y construir una sociedad más cohesionada.

Desde su creación en 2006, Incorpora ha facilitado más de 460.000 inserciones laborales de personas en situación de vulnerabilidad en toda España. Este logro ha sido posible gracias al trabajo en red de las entidades sociales y de las empresas socialmente responsables, que encuentran en el programa de la Fundación la Caixa una oportunidad para reforzar su responsabilidad social corporativa y promover la integración sociolaboral.