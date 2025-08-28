CaixaBank garantiza la inclusión financiera en 266 localidades de menos de 100 habitantes gracias al servicio de oficinas móviles

28 Ago 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank impulsa la inclusión financiera mediante sus oficinas móviles, que dan servicio en 266 localidades de menos de 100 habitantes sin oficina bancaria. La mayor cobertura se concentra en Castilla y León (213 poblaciones), seguida de Cataluña (22), La Rioja (17), Madrid (10) y Castilla-La Mancha (4).

En total, CaixaBank garantiza la inclusión en cerca de 1.400 poblaciones, siendo la única entidad con oficina en 460 municipios y con presencia en más de 2.230 localidades españolas.

Los ofimóviles atienden a 640.000 personas, de las que un 70% son mayores de 65 años, ofreciendo operaciones básicas como retirar efectivo, ingresar dinero y pagar recibos o impuestos.

Un total de 33 oficinas móviles

CaixaBank dispone de 33 oficinas móviles, de las cuales 29 recorren más de 75.000 km al mes y atienden 17 provincias en siete comunidades autónomas. Además, cuenta con 4 ofimóviles de reserva para eventos y contingencias excepcionales, como la DANA de 2024.

Cada oficina móvil tiene rutas diarias diferentes y visita las localidades entre una y cuatro veces al mes, según la demanda.

Oficinas móviles en siete comunidades autónomas

CaixaBank cuenta con 11 ofimóviles en Castilla y León, la comunidad con mayor presencia, que recorren más de 32.000 km al mes y atienden 619 poblaciones con 126.000 personas.

En Cataluña, 9 oficinas móviles dan servicio a 459 localidades y 290.000 habitantes, recorriendo más de 18.000 km mensuales.

En La Rioja, 2 ofimóviles cubren 78 poblaciones y 19.000 habitantes; en Castilla-La Mancha, recorren 7.300 km y atienden 62 localidades con casi 50.000 personas.

En la Comunidad Valenciana, 2 oficinas móviles llegan a 70 poblaciones con cerca de 73.000 habitantes; en la Comunidad de Madrid, 2 unidades recorren 6.000 km al mes y cubren 72 poblaciones con 60.000 personas.

Finalmente, en Granada, una oficina móvil atiende 36 localidades con casi 25.000 habitantes, recorriendo más de 2.500 km mensuales.

Clave en la estrategia de CaixaBank

Las oficinas móviles son clave en la estrategia de CaixaBank para evitar la exclusión financiera en zonas rurales, mantener la relación directa con el cliente y apoyar la economía local.

El servicio contribuye a la reducción de desigualdades, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU.

CaixaBank apuesta por no abandonar los municipios donde es la única entidad bancaria, garantizando una banca próxima, accesible y comprometida con estar cerca de los clientes.