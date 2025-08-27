imagin impulsa el proyecto ‘Fluye’ en Andalucía con la recogida de 220.000 kilos de residuos en el río Guadaíra

27 Ago 2025 por Sergio Martínez

imagin, el neobanco de CaixaBank, ha puesto en marcha ‘Fluye’, un proyecto medioambiental para la limpieza de ríos y cuencas hidrográficas en toda España. La primera acción se ha llevado a cabo en el río Guadaíra (Sevilla), donde se han retirado 220.000 kilos de residuos en colaboración con Chelonia, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra.

El Guadaíra, afluente del Guadalquivir, es un enclave natural e histórico que ha sufrido gran presión ambiental en las últimas décadas. Con esta intervención, imagin refuerza su compromiso con la recuperación ecológica, la biodiversidad y el bienestar comunitario.

A nivel nacional, Fluye movilizará más de 600 voluntarios hasta diciembre, con el objetivo de recoger 250.000 kilos de residuos en 10 ríos clave (Miño, Ulla, Nalón, Jarama, Tajo, Duero, Ebro, Llobregat, Guadalquivir y Turia), incluyendo la reforestación con especies autóctonas en este último.

El proyecto busca la retirada de todo tipo de residuos —plásticos, metales, vidrio, madera, textiles o escombros— y recuperar la vida en los ríos de nuestro país: hacer que “la vida vuelva a fluir”.

Conocer el impacto de los residuos que se filtran en la naturaleza

En las limpiezas manuales, los residuos se separan y pesan por fracciones, siguiendo el modelo de reciclaje doméstico y ecoparques, lo que facilita la comprensión de los voluntarios y mejora la gestión. Además, este proceso genera datos cuantitativos y cualitativos sobre el impacto de los residuos en la naturaleza. Para sensibilizar, se impartirán charlas formativas en centros educativos y a colectivos sociales cercanos a los ríos.

Con el fin de comprender y mitigar la contaminación, se llevará a cabo una monitorización internacional en los 10 ríos seleccionados, analizando cantidades, tipologías y orígenes de los residuos. Estos datos permitirán diseñar estrategias de prevención y optimizar los esfuerzos de limpieza y restauración.

Además, imagin ha vinculado el proyecto a una campaña de nóminas: por cada usuario que domicilie su nómina, la entidad retirará 2 kg de residuos entre junio y diciembre. Cada aportación se asociará a la restauración de un río local, donde los clientes podrán incluso participar en la recogida.

Cinco años impulsando proyectos de impacto positivo en el planeta

Durante los últimos cinco años, imagin, a través de imaginPlanet, ha impulsado proyectos y alianzas para mejorar el planeta y la sociedad. Nacido en 2020, este programa conecta con una comunidad comprometida con la sostenibilidad y apoya tanto la regeneración de ecosistemas como el progreso socioeconómico juvenil.

En el ámbito marino, el proyecto MedCoral, junto a la asociación HyT, ha creado los primeros arrecifes artificiales de coral en Europa (Almuñécar y Nerja), logrando plantar 120.000 corales, sembrar 4.000 larvas y atraer más de 137 especies. Además, se han retirado más de 115.000 kilos de plásticos del mar.

En tierra, imagin ha liderado la reforestación con más de 440.000 árboles, capturando 1.188 toneladas de CO₂, y sigue reforzando su compromiso con la protección ambiental.

Como neobanco, también impulsa la educación financiera, fomentando el emprendimiento, la empleabilidad y la estabilidad económica de los jóvenes.

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes

imagin, el neobanco líder entre los jóvenes en España, impulsado por CaixaBank, tiene una clara vocación de impacto positivo en la sociedad. Su propuesta combina servicios digitales, financieros y no financieros que apoyan a los menores de 35 años en su vida diaria y proyectos de futuro.

Con una operativa mobile only, ofrece una oferta completa única entre los neobancos: cuentas, pagos y tarjetas sin comisiones, válidas incluso en el extranjero, además de hipotecas, préstamos, fondos de inversión y un bróker de acciones.