Protección Civil reduce a 14 los incendios activos y alerta por la evolución del de Garaño (León)

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

Protección Civil ha informado este martes de que el número de incendios forestales activos en España se sitúa en 14, tras la mejoría de varios focos durante las últimas horas. Sin embargo, ha mostrado especial preocupación por el fuego declarado en Garaño (León), cuya evolución califican de “muy desfavorable” debido a las condiciones meteorológicas y la dificultad de acceso para los equipos de extinción.

Las autoridades subrayan que, aunque la meteorología ha favorecido la contención de algunos frentes en otras comunidades, el riesgo sigue siendo alto en zonas del noroeste peninsular, donde las altas temperaturas y el viento complican los trabajos. Los servicios de emergencia mantienen un despliegue reforzado en los puntos más críticos y recuerdan a la población la importancia de extremar la precaución para evitar nuevos focos.