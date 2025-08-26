Netanyahu lamenta el «trágico accidente» en el hospital bombardeado en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, expresó este martes su “profundo pesar” por lo que calificó de “trágico accidente”, después de que un bombardeo alcanzara el principal hospital del sur de Gaza y dejara al menos 14 muertos y decenas de heridos. El ataque, que ha provocado una fuerte condena internacional, se produjo en un contexto de intensificación de la ofensiva militar en la franja.

Netanyahu aseguró que las Fuerzas de Defensa de Israel no tenían como objetivo a civiles ni instalaciones médicas, y que se está llevando a cabo una investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Subrayó, además, que Israel mantiene su postura de atribuir a Hamás la responsabilidad de exponer a la población civil al situar infraestructura militar en zonas sensibles.

Mientras tanto, organismos humanitarios han advertido que el sistema sanitario en Gaza se encuentra al borde del colapso, con hospitales saturados y sin suministros básicos. La comunidad internacional ha reiterado sus llamamientos para un alto el fuego inmediato y la protección de la población civil en el enclave palestino.