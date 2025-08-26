Fallece José María Sánchez Silva, primer militar español en declarar su homosexualidad

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

El teniente coronel José María Sánchez Silva, conocido por ser el primer miembro de las Fuerzas Armadas en reconocer públicamente su homosexualidad, ha fallecido a los 65 años de edad. Su testimonio marcó un antes y un después en la lucha por la visibilidad y los derechos del colectivo LGTBI dentro del Ejército, una institución tradicionalmente conservadora.

Sánchez Silva, que en su día relató las dificultades y prejuicios a los que se enfrentó, defendió siempre que la orientación sexual no debía ser un obstáculo para servir a España. Su figura es recordada como la de un referente en la defensa de la igualdad y la inclusión en el ámbito militar, y su fallecimiento ha generado numerosas muestras de condolencia entre compañeros de armas, activistas y representantes públicos.