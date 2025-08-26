El Gobierno aprobará un real decreto que fijará la capacidad de acogida de menores migrantes por CCAA

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes un real decreto que definirá los criterios y el número máximo de menores migrantes que cada comunidad autónoma podrá acoger, con el objetivo de dar mayor claridad y seguridad jurídica al actual sistema de reparto. La medida busca responder al aumento de llegadas y a las dificultades que afrontan regiones como Canarias, que concentra la mayor presión migratoria.

Fuentes gubernamentales explican que el texto fijará parámetros objetivos como la población, la renta y los recursos disponibles en cada territorio, con el fin de garantizar un reparto más equilibrado y solidario. El Ejecutivo recuerda que se trata de un asunto de carácter humanitario y subraya la importancia de la colaboración entre administraciones.

El debate sobre la acogida de menores migrantes ha generado fricciones entre comunidades, con posiciones muy enfrentadas en territorios como Baleares, Madrid o Andalucía, que han expresado reservas sobre la distribución. El Gobierno confía en que el nuevo marco normativo permita reducir la conflictividad política y refuerce la protección de los menores.