Detienen en Escocia al guionista Paul Laverty por vínculos con Palestine Action

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

El guionista escocés Paul Laverty, conocido por su estrecha colaboración con el cineasta Ken Loach, ha sido detenido en Escocia acusado de delitos relacionados con terrorismo. Las autoridades lo investigan por su presunto apoyo al grupo Palestine Action, organización que se ha manifestado en diversas ocasiones contra empresas vinculadas con el suministro de armamento a Israel.

Laverty, de 67 años, es una de las figuras más reconocidas del cine social europeo, responsable de los guiones de películas como Yo, Daniel Blake o El viento que agita la cebada, galardonada con la Palma de Oro en Cannes. Su detención ha generado un fuerte impacto en los círculos culturales y políticos británicos, donde se debate si el caso responde a un uso excesivo de las leyes antiterroristas frente a la protesta política.

Diversas organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por lo ocurrido, advirtiendo de un posible intento de criminalizar la solidaridad con Palestina. Mientras tanto, el guionista permanece bajo custodia policial a la espera de ser puesto a disposición judicial en los próximos días.