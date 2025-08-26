Baleares se prepara para acoger menores migrantes pese al recurso contra el reparto

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

El Govern balear ha iniciado los preparativos para la posible acogida de menores migrantes no acompañados, en caso de que el recurso interpuesto contra el reparto estatal no prospere. Aunque el Ejecutivo autonómico presentó alegaciones para frenar el acuerdo, ha comenzado a planificar recursos y espacios para garantizar la atención de los menores si finalmente debe asumirlos.

Fuentes del Govern señalaron que, pese a su oposición al sistema de distribución, la prioridad será asegurar los derechos y la protección de los menores, adaptando los dispositivos de acogida y reforzando los servicios sociales. La medida llega en un momento de fuerte presión migratoria en las islas y de tensión política con otras comunidades autónomas, como Canarias, que ya ha reprochado a Baleares “falta de solidaridad” en la gestión de esta crisis.