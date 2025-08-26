Australia expulsa al embajador iraní tras acusar a Teherán de ataques antisemitas

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de Australia ha anunciado la expulsión del embajador de Irán en Canberra, después de acusar a Teherán de estar detrás de una serie de ataques antisemitas ocurridos en el país en los últimos meses. La primera ministra, Anthony Albanese, señaló que las autoridades cuentan con pruebas suficientes para vincular estas acciones con operaciones de influencia iraní que buscaban sembrar división en la sociedad australiana.

Las agresiones, que incluyeron pintadas y amenazas contra comunidades judías, habían generado gran preocupación entre los organismos de seguridad y las asociaciones de la diáspora. El Ejecutivo defendió que la medida responde a la necesidad de proteger a la población y de enviar un mensaje claro frente a la injerencia extranjera.

Por su parte, Irán ha negado cualquier implicación y ha calificado la decisión de Canberra como un acto de “hostilidad política”. La expulsión del diplomático supone un nuevo punto de tensión en las relaciones bilaterales, que ya se encontraban deterioradas por las sanciones internacionales y la situación en Oriente Medio.