Amigos y familiares despiden a Verónica Echegui en Madrid

26 Ago 2025 por Redacción Irispress

La actriz Verónica Echegui ha recibido este lunes el último adiós en el Tanatorio de la Paz, en Madrid, donde se han reunido familiares, amigos y compañeros de profesión. El ambiente estuvo marcado por la consternación y el dolor, con muchos de los presentes reconociendo que todavía resulta difícil asimilar la noticia de su fallecimiento.

“No nos lo creemos”, fueron las palabras más repetidas entre los asistentes, que quisieron mostrar su cariño y apoyo a la familia en un momento de enorme tristeza. La intérprete, muy querida en el mundo del cine y la televisión, deja tras de sí una carrera sólida y el recuerdo de su cercanía personal.

Durante la despedida, algunos compañeros de rodaje y amigos íntimos recordaron su talento, sensibilidad y compromiso artístico, subrayando que su ausencia dejará un vacío irreemplazable en el panorama cultural español.

Las muestras de afecto se multiplicaron también en redes sociales, donde colegas y admiradores destacaron la huella que Echegui deja tanto en la pantalla como en la vida de quienes la conocieron.