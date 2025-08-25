Castilla y León mantiene seis incendios de gravedad máxima

25 Ago 2025 por Redacción Irispress

Castilla y León sigue enfrentándose a un escenario crítico con seis incendios activos clasificados con nivel de gravedad máxima, según los últimos informes de las autoridades. La superficie afectada se mantiene elevada y las llamas continúan amenazando núcleos poblacionales y zonas forestales sensibles.

Los equipos de extinción trabajan de manera intensiva, apoyados por medios aéreos y terrestres, en un operativo que busca contener los fuegos y evitar que se propaguen a otras provincias. La meteorología, con temperaturas altas y baja humedad, complica las labores de control.

Las autoridades han decretado cortes de carreteras y evacuaciones preventivas en varias localidades para garantizar la seguridad de los vecinos. Además, se han reforzado los protocolos de alerta y se mantienen las brigadas de refuerzo listas para intervenir donde sea necesario.

Expertos forestales advierten que la gestión del territorio y la prevención son fundamentales para minimizar daños en futuras temporadas. Los incendios de gran intensidad muestran la necesidad de combinar estrategias de extinción con medidas de planificación del monte y reducción de combustible vegetal.