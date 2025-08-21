Una dana traerá lluvias intensas y un descenso de temperaturas en el noroeste y Baleares

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha alertado de la llegada de una depresión aislada en niveles altos (dana) que dejará lluvias abundantes y tormentas localmente fuertes durante esta semana en el noroeste peninsular y en Baleares. La entrada de esta masa de aire inestable también provocará un notable descenso de las temperaturas máximas, generando un ambiente más fresco en gran parte del país.

El episodio se prolongará varios días, con precipitaciones persistentes en Galicia, Asturias y Castilla y León, mientras que en Baleares las tormentas podrán ser acompañadas de granizo y rachas de viento intensas. En el resto de la península, se esperan cielos variables y temperaturas más suaves de lo habitual para la época.

Precaución en zonas costeras y desplazamientos

Protección Civil ha recomendado extremar las precauciones en carreteras y áreas costeras, especialmente en puntos con riesgo de acumulaciones de agua. Además, ha recordado que estas situaciones meteorológicas adversas pueden evolucionar rápidamente.