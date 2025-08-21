Un muerto y tres desaparecidos en el naufragio de una patera al sur de Mallorca

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

Una persona ha fallecido, 19 han resultado heridas y tres permanecen desaparecidas tras el naufragio de una patera en aguas al sur de Mallorca. El suceso ocurrió en la madrugada de este jueves, cuando la embarcación, que transportaba a migrantes en dirección a la isla, volcó debido al fuerte oleaje.

Salvamento Marítimo y la Guardia Civil desplegaron un operativo de rescate en el que participaron embarcaciones y un helicóptero. La mayoría de los supervivientes fueron trasladados a centros sanitarios con síntomas de hipotermia y lesiones leves, según fuentes médicas.

Búsqueda en curso

A esta hora continúa la búsqueda de los tres desaparecidos en una zona de difícil acceso por las condiciones del mar. Las autoridades insisten en la peligrosidad de estas travesías, que cada año dejan decenas de víctimas en el Mediterráneo.