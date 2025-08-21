Ucrania denuncia el mayor ataque ruso con drones y misiles desde el inicio de la guerra

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

El Gobierno de Ucrania informó este jueves de que Rusia lanzó un ataque de gran envergadura contra su territorio, en el que se emplearon 574 drones y 40 misiles en distintas regiones del país. Según Kiev, se trata de una de las ofensivas aéreas más intensas desde el comienzo de la invasión en febrero de 2022.

Las fuerzas ucranianas aseguraron haber interceptado buena parte de los proyectiles, aunque los bombardeos provocaron daños en infraestructuras energéticas y en varias zonas residenciales. El presidente Volodímir Zelenski calificó la operación como “un intento desesperado de quebrar la resistencia” y reclamó más apoyo internacional en sistemas de defensa antiaérea.

Daños en el suministro eléctrico

El Ministerio de Energía ucraniano informó de cortes de luz en varias regiones del centro y sur del país. Mientras tanto, la Unión Europea y Estados Unidos reiteraron su condena a la ofensiva y expresaron su solidaridad con Kiev.