Los incendios en Galicia arrasan ya más de 82.000 hectáreas

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

La Xunta de Galicia confirmó que seis incendios forestales permanecen activos en distintos puntos de la comunidad y que, en conjunto, han afectado a más de 82.600 hectáreas. El fuego se concentra principalmente en las provincias de Ourense y Lugo, donde varios municipios han tenido que activar planes de evacuación preventiva.

Medios terrestres y aéreos trabajan de manera ininterrumpida para contener las llamas, apoyados por efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME). Las autoridades autonómicas señalan que la situación es “muy compleja” debido a la combinación de altas temperaturas, sequedad ambiental y fuertes rachas de viento que favorecen la propagación.

Evacuaciones y daños medioambientales

Protección Civil ha evacuado a decenas de vecinos en zonas rurales amenazadas por el fuego. Expertos advierten de que el impacto medioambiental será “grave y duradero”, con importantes pérdidas en masa forestal y biodiversidad.