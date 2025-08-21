Las familias españolas prevén gastar 425 euros de media en la vuelta al cole 2025
Un estudio reciente revela que, de cara al inicio del curso 2025, las familias españolas planean gastar de media 425 euros en material escolar, uniformes y libros. El informe destaca que un 27% de los hogares ajustará su presupuesto debido a la inflación y al incremento de los precios de la educación y los útiles escolares.
Según los datos, los gastos más significativos corresponden a libros y tecnología educativa, seguidos de ropa y material didáctico. Expertos en consumo advierten que estas cifras muestran la creciente presión económica sobre las familias y la necesidad de planificar con antelación para evitar desequilibrios financieros.
Consejos para un gasto más eficiente
Los analistas recomiendan aprovechar descuentos, comprar de manera anticipada y reutilizar materiales del año anterior cuando sea posible. Asimismo, recuerdan que algunas comunidades autónomas ofrecen ayudas y subvenciones para aliviar el coste del regreso a las aulas.