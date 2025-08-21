La ONU insta a Israel a detener la expansión de asentamientos en Cisjordania

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

Naciones Unidas ha solicitado a Israel que revoque su decisión de construir nuevas viviendas en Cisjordania, al considerar que esta medida vulnera el derecho internacional y dificulta cualquier avance hacia la paz en la región. El organismo advierte de que la expansión de asentamientos agrava la tensión y reduce las posibilidades de diálogo con la Autoridad Palestina.

Según el secretario general de la ONU, António Guterres, los planes de urbanización en territorios ocupados son «un obstáculo directo» para la solución de los dos Estados. La comunidad internacional ha mostrado en varias ocasiones su rechazo a estas iniciativas, que ya han generado condenas de países europeos y de organizaciones defensoras de los derechos humanos.

Preocupación internacional por la estabilidad regional

Diplomáticos en la zona alertan de que la decisión israelí puede aumentar la violencia en un momento de alta inestabilidad en Oriente Medio, por lo que reclaman un compromiso inmediato con la legalidad internacional y con el diálogo político.