La OCU denuncia a ocho festivales por incumplir derechos de los consumidores

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha presentado una denuncia contra ocho festivales de música al aire libre a los que acusa de incurrir en “malas prácticas” que afectan directamente a los asistentes. Entre las irregularidades detectadas figuran la prohibición de introducir bebidas o alimentos adquiridos fuera del recinto y la falta de transparencia en los precios finales.

Según la OCU, estas prácticas vulneran la legislación vigente y colocan a los consumidores en situación de indefensión, obligándoles a aceptar condiciones abusivas para poder disfrutar de los eventos. La organización reclama a las autoridades competentes que abran expedientes sancionadores y garanticen el cumplimiento de los derechos de los asistentes.

Restricciones cuestionadas

La denuncia también apunta a que varios festivales aplican restricciones que van más allá de lo razonable en cuestiones de acceso, generando costes adicionales para el público. La OCU insiste en que la oferta cultural debe ser compatible con el respeto a la normativa de consumo.