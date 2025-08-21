El Papa pide perseverar en la oración y el diálogo para alcanzar la paz en Ucrania

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

El papa Francisco se refirió este miércoles a la guerra en Ucrania durante una audiencia en el Vaticano y aseguró que “hay esperanza, pero todavía tenemos que trabajar mucho, rezar mucho” para que llegue el fin del conflicto. El pontífice reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que impulse negociaciones que permitan frenar la violencia.

Francisco subrayó que la guerra “no es nunca una solución” y recordó el sufrimiento de millones de civiles que siguen viviendo bajo el impacto de los bombardeos y la incertidumbre. En su intervención, instó a no caer en la indiferencia y a mantener vivo el compromiso por la paz.

Llamamiento constante del Vaticano

Desde el inicio de la invasión rusa, el Papa ha manifestado en repetidas ocasiones su disposición a mediar y ha intensificado sus mensajes de solidaridad con Ucrania, al tiempo que reclama a los líderes internacionales que no renuncien al diálogo.