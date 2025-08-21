Diez propuestas avanzan en el concurso internacional para redefinir el Valle de Cuelgamuros

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha anunciado que diez proyectos han sido seleccionados para pasar a la segunda fase del concurso internacional convocado para la resignificación del Valle de Cuelgamuros. El objetivo de esta iniciativa es transformar el enclave en un espacio de memoria democrática y reflexión histórica.

En esta nueva etapa, los equipos presentarán propuestas más detalladas que incluirán planteamientos arquitectónicos, museográficos y paisajísticos. El jurado, compuesto por expertos nacionales e internacionales en patrimonio y memoria histórica, evaluará la viabilidad y el impacto de cada proyecto antes de tomar una decisión definitiva.

Un espacio en proceso de transformación

El concurso forma parte de la estrategia del Gobierno para resignificar el antiguo Valle de los Caídos, de manera que se convierta en un lugar dedicado a la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista. La resolución final se espera para finales de este año.