Bomberos critican la falta de coordinación y exigen cambios tras incendios recientes

21 Ago 2025 por Redacción Irispress

Los sindicatos de bomberos han expresado su preocupación por la “descoordinación” que, a su juicio, ha dificultado la respuesta a los recientes incendios forestales en varias comunidades. En un comunicado, han calificado algunas decisiones como “estrategias temerarias” y han pedido la dimisión de técnicos y responsables políticos involucrados en la planificación de emergencias.

Según los bomberos, la falta de comunicación entre distintas administraciones y la gestión inadecuada de recursos han agravado la extensión de los incendios, aumentando el riesgo para las personas y el medio ambiente. Los profesionales también reclamaron protocolos claros y una mayor inversión en prevención y formación.

Exigen responsabilidades y mejoras estructurales

Los sindicatos han instado a que se depuren responsabilidades y se revisen las estructuras de coordinación entre ayuntamientos, comunidades autónomas y cuerpos de emergencias. Consideran que estos cambios son esenciales para garantizar una respuesta más eficaz y segura ante futuros episodios de riesgo extremo.