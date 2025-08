Rosalía rechaza las acusaciones de «silencio cómplice» hacia Palestina y pide señalar a quien tiene «poder de acción»

31 Jul 2025 por Redacción Irispress

Rosalía ha respondido públicamente a las críticas por no haberse posicionado inicialmente sobre el conflicto en Gaza. A través de historias en Instagram, expresó que su silencio no significa que no condene la violencia en Palestina: “Es terrible ver día tras día cómo personas inocentes son asesinadas y que los que deberían parar esto no lo hagan.”

Críticas desplazadas hacia quienes tienen capacidad de decisión

La cantante ha subrayado que el señalamiento debería dirigirse hacia arriba —hacia quienes tienen poder de acción— y no hacia personas sin esa influencia. Para Rosalía, avergonzarse entre iguales no contribuye al cambio real.

Reconoce contradicciones y se disculpa por no ser suficiente

Admite vivir en un mundo de contradicciones, intenta actuar con coherencia y aprender de sus errores. También lamenta que su mensaje nunca será suficiente en un contexto de violencia extrema como el vivido por el pueblo palestino.

Agradecimiento al activismo real y operativo

Finalmente, la artista ha expresado su profundo respeto hacia quienes trabajan activamente en la causa: ONGs, activistas, voluntarios, sanitarios y periodistas y cooperativas que dedican su vida a apoyar a la población afectada.