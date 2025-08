Paul Mario Day, primer vocalista de Iron Maiden, ha fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer

Paul Mario Day, el primer vocalista de Iron Maiden, ha fallecido a los 69 años tras una larga lucha contra el cáncer. Fue la voz original de la mítica banda británica durante sus primeros pasos en 1975, cuando Steve Harris fundó el grupo en el barrio londinense de Leyton. Aunque su etapa fue breve y no llegó a grabar ningún álbum oficial con la banda, su presencia marcó los inicios de un fenómeno global del heavy metal.

Una carrera más allá de Iron Maiden

Tras su salida del grupo, Day continuó su trayectoria musical en bandas como More —con la que actuó en el festival Monsters of Rock en 1981— y Wildfire, siendo también parte de una formación posterior de The Sweet. Su estilo vocal potente y su presencia escénica le granjearon el respeto de la escena británica del metal durante la eclosión de la New Wave of British Heavy Metal.

Reacciones de la comunidad musical

Compañeros de profesión y seguidores del género han expresado su pesar por la pérdida de uno de los pioneros del movimiento. Su legado, aunque discreto en términos de discografía con Iron Maiden, es ampliamente reconocido por su papel en el nacimiento de una de las bandas más influyentes de la historia del rock.

Un legado silencioso pero duradero

Paul Mario Day deja tras de sí una trayectoria marcada por la pasión por la música y una contribución temprana a una revolución sonora que cambiaría el rumbo del metal para siempre. Su fallecimiento representa una despedida a una voz que, aunque menos conocida por el gran público, fue fundamental en los primeros pasos de una leyenda.