Se levanta el confinamiento en Zuera y San Mateo de Gállego tras estabilizarse el incendio químico

28 Jul 2025 por Redacción Irispress

Esta mañana ha sido levantado el confinamiento preventivo impuesto a los habitantes de Zuera (8 700 personas) y San Mateo de Gállego (más de 3 000), tras la estabilización del incendio en la planta química Unión Deriván. La situación mejoró significativamente al final de la madrugada y ahora se ha rebajado la alerta al nivel de fase de precaución.

Solo el polígono industrial permanece restringido

Permanecen las restricciones de acceso al polígono El Campillo, epicentro del fuego, donde aún existe cierto riesgo residual. En esta zona no se permite la entrada ni salida libre mientras continúan las labores de control y revisión, aunque en el resto del entorno se ha restablecido la normalidad.

Respuesta coordinada y protocolos activados

Más de diez dotaciones de bomberos de la Diputación y el Ayuntamiento, junto a unidades NRBQ de la Guardia Civil (GEDEX, USECIC, GRS), participaron en las labores de extinción y vigilancia del perímetro. También se ordenó el cierre de un tramo de la carretera A‑124 como medida cautelar.

Sin heridos y con humo no tóxico, pero molestias previstas

No se han reportado heridos ni víctimas, y se ha confirmado que la nube de humo no es tóxica. Pese a ello, se aconseja cautela: mantener puertas y ventanas cerradas, evitar ventilación forzada desde el exterior y seguir las indicaciones oficiales. La vigilancia continúa activa mientras se evalúa el riesgo de rebrotes o cambios en la dirección del viento.