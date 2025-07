Feijóo y Dorado: La hipocresía del PP al descubierto

11 Jul 2025 por Redacción Irispress

En 1995, mientras miles de jóvenes gallegos caían en las garras de la drogadicción, Alberto Núñez Feijóo navegaba plácidamente en el yate del narcotraficante Marcial Dorado. Las fotos de ambos, publicadas por El País en 2013, muestran una relación de amistad íntima: viajes a Ibiza, Canarias, Picos de Europa y Portugal, fiestas en las mansiones de Dorado y momentos de ocio que Feijóo nunca ha explicado con claridad. Dorado, un conocido contrabandista de tabaco desde los años 80 y detenido en la Operación Nécora en 1990, traficaba con cocaína, alimentando la tragedia que devastaba Galicia. Mientras las familias lloraban a sus hijos, Feijóo disfrutaba del lujo financiado por el narco, sin cuestionar su origen.

Feijóo nunca ha pedido perdón por esta relación. En lugar de asumir responsabilidades, se escuda en excusas endebles, alegando que desconocía las actividades de Dorado, a pesar de que su notoriedad era pública en Galicia. Esta falta de autocrítica es especialmente indignante cuando, desde la tribuna del Congreso, Feijóo se atreve a moralizar la vida pública. El 8 de julio de 2025, en un pleno cargado de tensión, el líder del PP lanzó ataques obscenos contra Pedro Sánchez, acusándolo de corrupción y cuestionando su integridad personal. Sánchez respondió con dignidad, recordando la foto de Feijóo con Dorado y defendiendo su compromiso con la transparencia, mientras el PP se hunde en su propio lodazal de hipocresía.

El PP, bajo el liderazgo de Feijóo, carece de rumbo. Lejos de ofrecer una alternativa sólida, centrada y moderna, el partido arrastra un historial de corrupción que lo descalifica. Desde el caso Gürtel, que tumbó al gobierno de Rajoy, hasta las irregularidades en la fusión de las cajas gallegas y los contratos a dedo a familiares y afines de Feijóo, la sombra de la corrupción persigue al PP. Este otoño, el horizonte judicial se cierne sobre ellos, con investigaciones que amenazan con destapar más escándalos. Feijóo, que presume de moderación, no es más que un continuador de las peores prácticas de su partido, incapaz de liderar una renovación creíble.

Mientras Sánchez enfrenta los retos del gobierno con determinación, Feijóo se aferra a tácticas de confrontación sucias, como sus ataques personales en el Congreso, que solo reflejan su desesperación. El líder del PP no puede erigirse en juez moral cuando su pasado está manchado por su complicidad con un narco. Su fracaso es evidente: no ofrece soluciones, no inspira confianza y no representa el futuro. Galicia y España merecen más que un líder que, en lugar de asumir su historia, la entierra bajo excusas y ataques. Feijóo no es la alternativa; es el eco de un pasado que debemos superar.

Basta con leer la wikipedia para saber la vlase de persona que es Feijóo:

«Comenzó a trabajar para el contrabandista de tabaco Vicente Otero Pérez «Terito» como piloto de lanchas motoras de alta velocidad. A partir de entonces sus actividades le permitieron ser propietario de terrenos, estaciones de servicio, bodegas, etcétera. En los años noventa fue detenido y condenado por contrabando de tabaco. En 2003 fue detenido por orden del juez José Antonio Vázquez Taín por su implicación en el contrabando de cocaína. Juzgado en la Audiencia Nacional, fue condenado a 14 años de cárcel. Durante el proceso se le embargaron propiedades vinícolas, casi doscientas propiedades inmobiliarias, y cuentas en Suiza, Portugal y las Bahamas.[2]​ En los últimos años se le ha relacionado con el testaferro gallego David Barreiro Nogaledo, conocido por haber participado en la llegada del accionista qatarí a El Corte Inglés, quien fue investigado judicialmente por blanqueo y apropiación indebida en el marco de esta operación.​

En 2013 se publicaron unas fotografías en el diario El País tomadas en el verano de 1995 en donde Marcial Dorado aparecía navegando con el secretario general del Servicio Gallego de Salud en el momento de la foto y presidente de la Junta de Galicia en el momento de la publicación, Alberto Núñez Feijóo, lo cual generaría un posterior debate político en Galicia sobre la amistad de ambos personajes.»​