Aitana, Jennifer Lopez, AC/DC, Muse o Kendrick Lamar lideran un verano musical histórico en España

8 Jul 2025 por Redacción Irispress

El verano de 2025 promete ser inolvidable en el panorama musical español gracias a la llegada de algunas de las mayores estrellas nacionales e internacionales. Desde el pop más actual hasta el rock clásico o el rap más influyente, los escenarios de todo el país se llenarán de grandes nombres como Aitana, Jennifer Lopez, AC/DC, Muse, Amaral, Kendrick Lamar o Residente, entre otros.

Giras internacionales y espectáculos multitudinarios

Jennifer Lopez encabeza una de las giras más esperadas, Up All Night: Live in 2025, con paradas en Pontevedra, Cádiz, Málaga, Madrid, Barcelona, Bilbao y Tenerife. Se trata de su regreso a los escenarios españoles tras seis años, con un show repleto de coreografías, visuales de alta tecnología y un repaso a sus grandes éxitos.

También destacan AC/DC y Muse, que aterrizan en España con sus potentes directos en grandes recintos aún por confirmar. Junto a ellos, el rapero Kendrick Lamar y el puertorriqueño Residente completan un cartel internacional de primer nivel, reflejo del creciente interés por ofrecer una programación musical diversa y de calidad durante los meses estivales.

Aitana, la gran protagonista nacional

La artista catalana Aitana llevará su Metamorfosis Season a los dos estadios más importantes del país: el Estadi Olímpic Lluís Companys de Barcelona (19 de julio) y el Metropolitano de Madrid (30 y 31 de julio). Con un espectáculo renovado, escenografía de gran formato y un repertorio que abarca todas sus etapas, contará con invitados como Amaral en la capital y Josep Montero en Barcelona. La telonera será Julieta Gracián en el concierto barcelonés.

Un verano de música sin fronteras

Con estas citas, el calendario de conciertos de este verano en España se posiciona como uno de los más ambiciosos de los últimos años, con una clara apuesta por atraer a artistas de talla mundial y ofrecer propuestas que conecten con públicos de distintas generaciones y estilos.