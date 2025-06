Cien estudiantes reciben una beca de la Fundación ”la Caixa” para cursar un posgrado en el extranjero

17 Jun 2025 por Sergio Martínez

Su Majestad el Rey presidió la 43.ª edición de la ceremonia de entrega de las becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa”. En esta ocasión, 100 universitarios —seleccionados por su excelencia entre 1.045 candidatos— cursarán estudios en algunas de las mejores universidades del mundo.

Al acto, celebrado en CaixaForum Madrid, asistieron también el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el presidente de la Fundación, Isidro Fainé. «Este programa de becas, iniciado en 1982, ha creado ya una comunidad de más de 6.000 personas. En la presente convocatoria, solo uno de cada diez aspirantes obtuvo finalmente la ayuda. Estos 100 becarios son, por tanto, los mejores entre los mejores: una inspiración para todos y un recordatorio de que, si cada día damos lo mejor de nosotros mismos, construiremos una sociedad mejor», subrayó Fainé.

En nombre de los becarios intervino Almudena Sevilla, economista y catedrática de la London School of Economics and Political Science (LSE), cuya investigación vincula la igualdad de género con el progreso económico y social. Sevilla, distinguida recientemente como Comendadora de la Orden del Imperio Británico, recordó que su propio trayecto académico en Estados Unidos fue posible gracias a una beca de posgrado de la Fundación ”la Caixa” —un apoyo que, afirmó, afianzó su compromiso de utilizar el conocimiento para mejorar la sociedad.

Datos estadísticos de los nuevos becarios

Las 100 becas de posgrado concedidas por la Fundación ”la Caixa” en 2024 se reparten entre Europa (71), Estados Unidos (27) y Japón (2). Los destinos más elegidos son el Reino Unido (42 becarios) y EE. UU. (27).

Los becarios proceden de 27 provincias españolas, 2 distritos portugueses y 4 países más: Andorra, Brasil, EE. UU. y Reino Unido. Las provincias con más seleccionados son Barcelona (31), Madrid (23), A Coruña (4), Valencia (3) y Castellón (3).

La edad media de los becarios es de 24 años.

Jóvenes brillantes en múltiples disciplinas

En la edición actual de las becas de la Fundación ”la Caixa” para estudios de posgrado en el extranjero, se han presentado 1.045 solicitudes elegibles para optar a una de las 100 becas otorgadas por concurrencia competitiva. Las candidaturas pasan por una primera evaluación mediante peer review (evaluación entre expertos), y los mejor calificados acceden a una entrevista personal. En la selección participan profesores universitarios con experiencia internacional.

El alto número de solicitudes y el rigor del proceso de selección garantizan candidatos con niveles de excelencia. Esta calidad se refleja en el éxito posterior de los becarios al ingresar en las mejores universidades del mundo.

Las universidades con más becarios son:

University of Cambridge (12), University of Oxford (9), London School of Economics (6), Columbia University (6), ETH Zürich (5)

Las disciplinas más representadas son:

Ingenierías y tecnologías (16), Biología celular y molecular (12), Matemáticas (11), Derecho (8), Ciencias económicas y empresariales (7), Ciencias políticas y de la administración (6)

Más de cuatro décadas apostando por el futuro de las nuevas generaciones

El programa de Becas de posgrado en el extranjero de la Fundación ”la Caixa” es un referente en el ámbito universitario por varias razones: