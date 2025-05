CaixaBank y Tricicle se unen para concienciar a la sociedad contra el fraude

28 May 2025 por Sergio Martínez

CaixaBank lanza una nueva campaña de concienciación contra el fraude en colaboración con el trío cómico Tricicle, que se reúnen siete años después de su despedida. Bajo el título «A todos nos puede pasar», la iniciativa busca sensibilizar a la ciudadanía sobre cómo detectar y prevenir fraudes cibernéticos, promoviendo prácticas digitales seguras y reforzando la protección frente a amenazas.

Tricicle, con su estilo característico y humor accesible, protagoniza 8 tips de seguridad para evitar ser víctima de fraude, acercando los mensajes de forma clara y efectiva.

La campaña se difundirá los días 10 y 11 de mayo en 751 oficinas Store y 8 All In One de CaixaBank en toda España, con el objetivo de llegar al mayor número posible de personas.

Los 8 consejos de CaixaBank y Tricicle

«A todos nos puede pasar» presenta 8 consejos clave para prevenir los fraudes digitales más comunes, con el apoyo de CaixaBank y el regreso del trío cómico Tricicle. La campaña resalta la importancia de no actuar de forma apresurada ante mensajes sospechosos y verificar siempre con la entidad a través de canales oficiales.

Con el aumento del comercio online, se recomienda comprobar cuidadosamente el comercio, importe y valoraciones antes de comprar, y cancelar cualquier operación que genere sospechas. También se advierte sobre ofertas demasiado atractivas, posibles indicios de fraude.

La seguridad de contraseñas es otro pilar: se aconseja usar claves seguras, no compartirlas y almacenarlas en gestores de contraseñas. Además, se debe evitar introducir datos personales en redes wifi públicas, optando por redes móviles seguras.

En caso de pérdida o robo del móvil, se recomienda bloquear el dispositivo y contactar con atención al cliente. También es vital verificar solicitudes de dinero, incluso si parecen venir de familiares, para evitar engaños con audios o vídeos falsos.

CaixaBank insiste en el uso del sentido común como mejor defensa y refuerza su compromiso con la educación digital, promoviendo un entorno más seguro para todos.