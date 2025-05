Feijóo pregunta a Sánchez si «avala la gestión» de Cerdán y el presidente le afea que «difame a personas honestas»

«Para lo que hemos quedado. Usted que no venía a insultar y a lo que se dedica es a difamar a personas honestas», ha espetado Sánchez a Feijóo en la sesión de control al Gobierno en el Congreso. Este martes, Cerdán admitió que preguntó por obras en Navarra pero aseguró que «ninguna de las consultas constituye delito», rechazando además especulaciones sobre un informe de la UCO que le vincula con obras en la Comunidad Foral.

El presidente del Gobierno ha señalado que Feijóo llegó a la Presidencia del PP hace tres años para «tapar la corrupción de la señora Ayuso». «En lo que ha quedado, salir de Galicia para acabar gobernado desde un ático de Chamberí», ha aseverado.

Feijóo: «Todo se sabrá»

Previamente, el líder del PP ha aludido a las informaciones sobre «mordidas del Gobierno en rescate a empresas», «comisiones en contratos de obra pública» o la imputación de la expresidenta de Adif Isabel Pardo de Vera por «malversación de caudales públicos». Este martes, el juez del caso Koldo imputó a Pardo de Vera por la contratación de una expareja del exministro José Luis Ábalos.

Es más, Feijóo ha preguntado «cuántas veces tiene que interesarse su número dos por las obras públicas para que el Gobierno las adjudique». «¿Avala usted la gestión del señor Cerdán, sí o no?», ha interpelado a Sánchez, que poco después ha defendido la honestidad del secretario de Organización socialista.

En su intervención, el presidente del PP ha criticado que el Gobierno se dedique a lanzar «cortinas de humo» sobre diferentes temas ante «una corrupción ya generalizada». «Todo se sabrá», ha avisado a Sánchez, para advertir de que «vendrán más ejemplos que ilustren lo que está pasando en España».

Cruce de reproches sobre Eurovisión y Gaza

En este punto, Feijóo ha recriminado a Sánchez que se escude en el festival de Eurovisión cuando «ya nada va a ocultar la realidad» porque el Gobierno «está vaciando la nevera de los españoles y llenando el bolsillo de sus corruptos».

Tras esas declaraciones, el jefe del Ejecutivo ha recalcado al líder de la oposición que «el mundo entero se está movilizando contra la barbarie de Netanyahu en Gaza». «Y usted hace chistes sobre Franco. Menuda talla política, menuda falta de humanidad», ha criticado.

El pasado lunes, Sánchez defendió la expulsión de Israel del Festival de Eurovisión como consecuencia de su ofensiva militar en Gaza, tras los atentados del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás. Un día después, Feijóo le acusó de hacer de Eurovisión el «nuevo Franco del Gobierno» ante los «escándalos» y hechos «vergonzantes» sobre casos de presunta «corrupción».

Feijóo dice que Sánchez no puede pisar la calle

Asimismo, Feijóo ha afirmado que la sensación en la calle, que no puede «pisar» Sánchez, es que «el único servicio puntual en España es Hacienda», tras «97 subidas de impuestos» del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar.

«Hemos pagado 136.000 millones más en impuestos a los españoles desde que usted es presidente», ha criticado, para añadir que «la brecha entre la renta per cápita española y la europea se ha incrementado un 15%» y «cuatro millones de españoles están en situación de carencia material severa, incluidos los centenares de personas que duermen en los aeropuertos del Estado».

Es más, Feijóo ha asegurado que España «ya es el país de la Unión Europea con mayor pobreza infantil». Por eso, ha advertido a Sánchez que a los españoles no le salen las cuentas y le ha preguntado si cree que su Gobierno «pueda hacer lo que quiera con el dinero de los españoles».

«Señor Sánchez, como no sale a la calle usted no se entera, el PIB no se come. Hay que transformarlo en bienestar, en renta personal, en poder de compra, en una nevera llena», ha dicho, para añadir que desde que el PSOE gobierna se ha incrementado el precio de los alimentos un 37%.

Sánchez: «Ustedes siempre en contra de España»

Sánchez le ha replicado entonces que «efectivamente» España «sufre muchísimas desigualdades, por ejemplo en la accesibilidad a la vivienda, pero también en los recortes que se sufrieron durante la época de la crisis financiera», por «la respuesta neoliberal».

El presidente del Gobierno ha echado en cara al PP que «muchas» CCAA gobernadas por ese partido no estén aplicando la ley de vivienda «para resolver uno de los principales problemas» que tiene el país. «Ustedes inventan diariamente, todos los días una crisis. Misma estrategia durante siete años, mismo resultado. Ustedes en la oposición, con la casquería, y este Gobierno haciendo avanzar a España», ha traslado Sánchez a la bancada del Grupo Popular.

Dicho esto, Sánchez ha destacado que esta misma semana la Comisión Europea «ha elevado al 2,6% la previsión de crecimiento económico para España en el año 2025 y al 2% en el año 2026», subrayando que es «la primera vez en 17 años que sucede eso».

«Y la propia OCDE hace pocos días ha dicho que la renta real de las familias españolas son las que más han subido durante el año pasado», ha resaltado, para reiterar que con su Gobierno España «avanza», aunque sin el «apoyo» del PP.

Además, el presidente del Gobierno ha recriminado al Grupo Popular que hace dos semanas votara en contra en el Congreso de la convalidación del decreto para afrontar los aranceles de EEUU. Según ha subrayado, se opusieron «la ultraderecha» y el PP. «Ustedes siempre en contra de España», ha reprochado a los ‘populares’.